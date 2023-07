Messina, dal Mit i fondi per la progettazioni della Zona Falcata e della Piastra logistica

Tre grosse opere, per un valore di 350 milioni di euro, che adesso potranno essere progettate e iniziare la fase di gestazione.

Il ministero delle Infrastutture e Trasporti ha pubblicato il decreto di finanziamento a favore dell’Autorità di Sistema per le spese di progettazione della bonifica e riqualificazione della Zona Falcata, per la realizzazione della piastra logistica a supporto del nuovo porto di Tremestieri e, a Milazzo, per la realizzazione di un collegamento fra il porto e la zona industriale.All’Authority vanno 6.600.000 euro, pari a circa il 45% del fondo complessivo assegnato a tutti i porti nazionali, per tre interventi che consentiranno di avviare lavori per oltre 350.000.000 di euro. Una bella soddisfazione, che testimonia anche l’attenzione del Ministero alla nostra AdSP, per questo primo risultato raggiunto che ora però ci impegnerà in maniera importante perché entro metà ottobre dovranno partire le gare di progettazione». Una scadenza improrogabile, quella dei 90 giorni dal firma del decreto, che costringerà gli uffici a rincorrere il tempo. Con il nuovo codice degli appalti basterà realizzare un progetto di fattibilità tecnico economica per andare a gara, ma poi serviranno altri finanziamenti, sui quali però Mega è ottimista.

