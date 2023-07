Le criticità sulla A20 Messina-Palermo. Si è insediato il comitato permanente

Si è insediato, ieri mattina, il Comitato permanente per affrontare i gravi problemi in cui versa l'autostrada Messina-Palermo, costituito dalle amministrazioni comunali di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta. «Non abbiamo messo in campo questa iniziativa per perdere tempo o per fare passarella – precisa il primo cittadino romettese Nicola Merlino-. Intraprenderemo tutte le strade che il sistema democratico e l'ordinamento giuridico ci permettono, al fine di eliminare questa autentica vergogna, rappresentata dall’autostrada A20 Messina-Palermo. Saranno incluse le azioni giudiziarie, anche per il ristoro dell'enorme danno che subiamo come cittadini e come Comuni».

Il Comitato è costituito dai tre sindaci Giuseppe Cavallaro, Giuseppe Merlino e Nicola Merlino, dai tre presidenti del consiglio comunale Riccardo Ramuglia, Maria Spidalieri e Franco Rizzo e dai consiglieri Alessandro Nava e Maria Catanzaro in rappresentanza del Comune di Rometta, Giusy Battaglia e Nicola Bertino in rappresentanza del Comune di Saponara e Gianfranco Ammendolia e Fabrizio D’Andrea per Villafranca Tirrena. E ancora, dai rappresentanti dell'associazionismo e dei sindacati Antonino La Rosa (Villafranca Tirrena), Dario Giacoppo (Saponara) e Michele Barresi (Rometta).

Nel corso della seduta di ieri mattina è stato approvato l'atto costitutivo e individuata quale sede legale del Comitato l'Aula della Memoria, che si trova nella delegazione municipale di Rometta Marea. È stato, poi, eletto presidente del Comitato il sindaco di Rometta Nicola Merlino. La delegazione, di cui si può avvalere il presidente, è anche costituita da Giuseppe Cavallaro, sindaco di Villafranca Tirrena, e da Giuseppe Merlino, sindaco di Saponara. Segretaria è stata eletta Maria Spidalieri, presidente del consiglio comunale di Saponara. Nei prossimi giorni, il neoeletto presidente Merlino provvederà a comunicare a tutti gli Enti e Organi interessati l'avvenuta costituzione del Comitato e le finalità che si propone di realizzare.