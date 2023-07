Incidente mortale a Patti, 40enne residente a Reggio Calabria si schianta con la moto sulla strada a scorrimento veloce

Non si arresta la scia di sangue sulle strade pattesi. Nella tarda mattinata di oggi lungo lo scorrimento veloce che collega i caselli autostradali al centro abitato ha perso la vita un centauro di 40 anni. Michele Arduca, originario di Marsala ma residente a Reggio Calabria, stava percorrendo in moto l'asse viario in direzione Patti Marina. Giunto all'altezza del curvone situato poco prima dell'incrocio con la via Doria avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora in corso di accertamento. Fatale lo schianto col guardrail che lo avrebbe sbalzato oltre l'area spartitraffico. Vana la corsa verso il Pronto soccorso dell'ospedale Barone Romeo di Patti, dove il centauro sarebbe giunto già privo di vita. Sul luogo dell'incidente la Polstrada di Sant'Agata Militello per il rilievi del caso.