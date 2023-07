Taormina, Il Comune propone la vendita di due “gioielli” al Parco: "Badia Vecchia" e "La Giara"

Mossa a sorpresa dell'Amministrazione comunale di Taormina per rimpinguare le casse di Palazzo dei Giurati. Il Comune propone al Parco di Naxos-Taormina la vendita di due immobili che rientrano nell'elenco dei beni dell'ente. Si tratta della Badia Vecchia e dei locali che per tanti anni sono stati sede dello storico night La Giara. «Il Comitato tecnico scientifico del Parco archeologico ha accettato la mia proposta all'unanimità – spiega il sindaco De Luca –. È stata prevista l'approvazione di una variazione di bilancio del Parco con una prima valutazione di circa 6 milioni di euro, in attesa che l'Agenzia delle Entrate faccia poi una stima conclusiva».

Gli immobili che sono oggetto della proposta inviata il 24 luglio scorso dal primo cittadino alla direttrice del Parco archeologico di Naxos-Taormina, Gabriella Tigano, sono dunque: la Badia Vecchia, pari a 540 mq lordi, oltre al terreno e le pertinenze e poi il fabbricato censito in Corso Umberto 1, ex locale La Giara (scesa Morgana) di 650 mq lordi, cui deve essere sommata la porzione di immobile non ancora accatastata, ove risultano gli uffici comunali, pari a circa 830 mq lordi, oltre alle terrazze di pertinenza. Il Parco, e quindi anche l'Assessorato ai Beni Culturali, ora farà le sue valutazioni definitive su questa proposta.

