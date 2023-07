Messina, Porto di Tremestieri: il cambio di cantiere fra due mesi

Anche il tribunale di Venezia ha fatto la sua mossa. Adesso bisogna solo attendere la fine di settembre per poter “brindare” alla ripresa dei lavori, dell’opera pubblica più importante realizzata nel recente passato, dopo gli svincoli di Giostra.

Su alcuni quotidiani nazionali è stato pubblicato l’avviso con il quale il tribunale veneto che sta gestendo il concordato preventivo della Nuova Coedmar, l’azienda appaltatrice del porto, presenta l’invito a manifestare interesse per l’acquisto del ramo d’azienda Sicilia. Cioè proprio del contratto d’appalto concluso con il Comune di Messina il 3 ottobre del 2017 per la costruzione dell’opera, i crediti dell’azienda come recentemente cristallizzati nella transazione con Palazzo Zanca, ma anche i mezzi del cantiere e i contratti con i dipendenti che lavorano a Messina, che con una clausola sociale dovranno passare all’azienda subentrante.

Una proposta di base già c’è. Lo dice lo stesso Tribunale. Ufficiosamente, è quella del Consorzio Medil di Benevento. Questo vuol dire che la manifestazione d’interesse non può andare deserta, ma può essere solo migliorata. Infatti fino al 29 agosto, altre società interessate all’acquisizione del ramo d’azienda, potranno manifestare la loro intenzione di acquisire questo “appalto”. L’ulteriore step sarà quello del 26 settembre, quando entro le 15 dovranno essere presentate le eventuali proposte migliorative rispetto alla proposta base. Il giorno successivo, scatterà la gara fra gli eventuali offerenti e l’offerente originario che, in base alle proposte migliorative, definiranno chi raccoglierà il testimone della grande opera.

«Adesso che abbiamo avuto tutte queste conferme formali – dice il vicesindaco Salvatore Mondello – possiamo ribadire che i lavori possono ripartire a ottobre. Lo avevamo riferito in Consiglio comunale e lo confermo. Si è lavorato in silenzio e si continua a farlo affinché si possa raggiungere il risultato, che è quello del completamento di un opera strategica per tutta l’isola».

