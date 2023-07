Messina, il tiro a segno di Curcuraci completamente distrutto dalle fiamme

“Allo stato di fatto il Tiro a segno nazionale Messina non sarà più in grado di erogare i servizi istituzionali di competenza”. A scriverlo, in una nota inviata alla Prefettura, al Comune e alla Protezione civile, è il presidente del Tiro a segno nazionale, Augusto Vinci. Il Poligono di tiro a fuoco, infatti, che si trova in contrada Campicello a Curcuraci, durante gli incendi del 25 luglio “è stato completamente distrutto dalle fiamme, senza alcun risparmio per gli impianti di tiro installati, gli arredi, la struttura stessa ed ogni cosa in essa contenuta”. La sezione di Tiro a segno nazionale, controllata dai ministeri della Difesa e dell’Interno, svolge una serie di funzioni istituzionali, dalle attestazioni di idoneità all’utilizzo delle armi all’addestramento. Funzioni che, ad oggi, non possono più essere svolte nella struttura di Curcuraci.

Il comunicato

Si informa che nella notte del 25 luglio il Poligono di tiro a fuoco, facente parte della struttura del Tiro a Segno Nazionale (TSN) Sezione di Messina, sito in Curcuraci - Contrada Campicello, è stato completamente distrutto dalle fiamme, senza alcun risparmio per gli impianti di tiro ivi installati, gli arredi ed ogni cosa in esso contenuta.

Oltre ai danni materiali, non si sono registrati, fortunatamente, danni all’incolumità di quanti, a vario titolo, usufruiscono della struttura. Come è noto, la Sezione TSN di Messina svolge, sotto il controllo dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, per i profili di rispettiva competenza e con il coordinamento e vigilanza dell’Unione Italiana Tiro a Segno, funzioni Istituzionali previste dalle vigenti Norme di Legge e che riguardano principalmente il rilascio di Attestazioni di idoneità al maneggio delle armi per quanti richiedano il porto d’armi e per gli operatori “obbligati” al porto pistola o arma lunga in servizio. Propedeutico all’attività de quo è l’addestramento specifico e periodico, all’uso delle armi, previsto dalle Norme di settore ed effettuato da personale altamente specializzato (Direttori/Istruttori di tiro Istituzionali). Parallelamente all’attività di cui sopra la Sezione svolge altresì, come associazione sportiva dilettantistica (ASD) iscritta nel registro Coni ed in regime di affiliazione con l’UITS, attività sportive agonistiche, amatoriali e promozionali.

Allo stato di fatto, per le cause di forza maggiore di cui in precedenza, il Poligono non sarà in grado, temporaneamente, di erogare i Servizi Istituzionali di competenza nella sede di Curcuraci, sino al completo ripristino delle condizioni di esercizio, auspicato per la prossima stagione autunnale. In alternativa, il Poligono di Messina fa presente di aver attivato una convenzione temporanea, con la vicina Sezione TSN di Milazzo, per la prosecuzione delle proprie funzioni Istituzionali e l’erogazione dei servizi collegati.