Messina, elezioni del Rettore: il decano fissa una nuova data (19 ottobre) ma prima va pubblicato il vecchio decreto

Il decano dell’Università, Letterio Bonina, torna a scrivere al direttore generale dell’Ateneo, Francesco Bonanno, dopo la nota con cui quest’ultimo ha spiegato perché non ha pubblicato il decreto di indizione delle elezioni per il nuovo rettorato, emanato dallo stesso prof. Bonina. E lo fa manifestando disponibilità a cambiare le date, purché “un calendario venga fissato senza incertezza o indugio, per garantire innanzitutto che il programma elettorale del futuro Rettore possa legittimamente costituire la base per il Piano Strategico Triennale, che poi nei fatti dovrà gestire”. Bonina bolla come non dirimenti, non decisive o comunque ininfluenti le questioni sollevate dal direttore generale per motivare il suo diniego. Il punto focale, secondo il decano, è un altro: “Poteva e può il direttore generale impedire la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni del rettore? Secondo me, come già in precedenza argomentato, no”. Da qui la proposta: “Revocare, o comunque ritirare, il provvedimento di diniego di pubblicazione del mio decreto di indizione delle elezioni e pubblicare il decreto entro e non oltre il 31 luglio. Qualora tale proposta venisse accolta, mi impegno formalmente, successivamente alla pubblicazione del già inviato decreto a provvedere ad una sua modifica, cambiando il calendario elettorale come segue: 19 ottobre (prima votazione), 24 ottobre (seconda votazione), 27 ottobre (ballottaggio)”. La palla torna, a questo punto, al direttore generale.