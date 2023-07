Il mare di Barcellona è interamente balneabile: il responso dopo i prelievi

Il mare barcellonese è interamente balneabile. Anche in prossimità del depuratore di contrada Cantoni e della foce del torrente Mela, le concentrazioni di escherichia coli ed enterococchi sono abbondantemente al di sotto dei limiti definiti dal D. Lgs. 116/2008. Questo è il responso dei dieci prelievi,effettuati in altrettanti punti del litorale cittadino, dall’assessore Nicola Barbera e dalla dottoressa Maria Manna: “Spero così si plachino le sterili polemiche e l’inutile allarmismo sulla salute del nostro mare. Istituzioni e cittadini - dichiara Barbera - devono collaborare per preservare il nostro litorale, che nulla ha da invidiare a quello di località turistiche più gettonate”.