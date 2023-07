Kragl lascia il Messina: il giocatore chiede di interrompere il rapporto

L’Acr Messina comunica di avere rescisso, su espressa richiesta del calciatore, il contratto con Oliver Kragl. Nonostante sia stato proposto il prolungamento senza alcuna riduzione del contratto, in scadenza a giugno 2024, il calciatore ha chiesto ed ottenuto, a malincuore da parte della società, l’interruzione del rapporto. Amarezza della società: "Non potevamo tenere in rosa un calciatore che non risponde agli stimoli richiesti dal nostro allenatore Giacomo Modica".

“Motivi di carattere personale mi hanno spinto a prendere questa sofferta decisione. Mi spiace per i tifosi che mi hanno voluto bene. A Messina sono stato benissimo, ringrazio la tifoseria per l’affetto e la società con la quale non ho avuto mai alcun problema. Ringrazio il presidente Sciotto che ha accolto la mia richiesta anche se voleva che restassi”. Afferma Oliver Kragl