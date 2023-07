E la Caretta caretta scelse Roccalumera: una tartaruga ha nidificato sulla spiaggia

È la spiaggia di Roccalumera quella scelta per deporre le uova dalla tartaruga Caretta caretta avvistata già venti giorni fa sulla costa jonica. Il 7 luglio il rettile era approdato sull’arenile di Santa Teresa di Riva, effettuando una “escursione”, ma non era stato trovato alcun nido e gli esperti avevano annunciato che avrebbe potuto spostarsi di pochi chilometri scegliendo un altro sito. E così è stato. La tartaruga è stata avvistata da alcuni cittadini nella serata di lunedì scorso sulla spiaggia roccalumerese, nella zona sud del paese, e segnalata alla biologa Oleana Prato, presidente del Wwf Sicilia sud-orientale e coordinatrice del network tartarughe marine del Wwf, che individua, mette in sicurezza e monitora i nidi in tutta la Sicilia.

Ieri l’esperta è giunta in paese e dopo aver scavato pochi centimetri ha trovato il nido, il 99esimo censito in Sicilia, e le prime uova, subito ricoperte.

