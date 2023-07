Dall'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona 5 barelle... al Pronto soccorso di Milazzo

Dal “Cutroni Zodda” di Barcellona continuano a giungere notizie, oltre che di guasti di apparecchiature diagnostiche, di depauperamento delle attrezzature. Di un Presidio ospedaliero usato come succursale di scorta per i ricambi che occorrono all'ospedale di Milazzo. Infatti, sono state prelevate, dai locali ancora chiusi del Pronto soccorso, 5 barelle, destinate al Pronto soccorso di Milazzo su cui ricade l'intero carico di lavoro prima condiviso con il Pronto soccorso di Barcellona. Al contempo, non è stata ancora riparata la Tac che si sarebbe guastata, pare, a causa di un roditore che ne avrebbe eroso un cavo. Ieri il Comitato per la difesa del “Cutroni-Zodda”, con il suo presidente, il prof. Enzo Correnti, ha sollecitato ancora una volta “l'attivazione – dopo il completamento dei lavori – del Pronto soccorso”. «Il Comitato attende che siano poste in essere tutte le iniziative utili per il reclutamento dei medici. In tal senso impegna la deputazione a trovare le soluzioni più rapide ed efficaci per superare le criticità riscontrate. Inoltre «il Comitato ha aderito al Coordinamento dei comitati per il diritto alla salute della Regione Sicilia, proponendo nuove iniziative».

