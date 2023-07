Viadotto Ritiro, il 3 agosto l'ultima demolizione: per due ore chiusa la Messina-Rometta

È il 3 agosto la nuova data “X” per il viadotto Ritiro. Quel giorno verrà demolito con l’esplosivo l’ultimo tratto rimasto in piedi del vecchio viadotto, quello collegato alla galleria Baglio, a Giostra. Dalle 6 alle 8 di giovedì prossimo, dunque, l’autostrada sarà chiusa tra Rometta e Boccetta, con la conseguenza che, naturalmente, non sarà possibile entrare in autostrada nemmeno a Villafranca Tirrena. Una volta concluse le operazioni, che non comporteranno sgomberi ai piedi del viadotto, il cantiere si fermerà per la pausa ferragostana. Si ripartirà nella seconda metà del mese per quello che si spera sarà il rush finale.