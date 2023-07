Schifani ai turisti: "Venite in Sicilia, l'emergenza incendi è superata"

«Sono d’accordo con l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata che oggi ha invitato i turisti a venire in Sicilia dove l’emergenza è stata superata». Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani a margine della conferenza stampa di presentazione del piano per la progressiva eliminazione delle liste d’attesa nella sanità.

«L'assessore Amata è intervenuta per controbattere ad una stampa estera che ha invitato i turisti a non venire in Sicilia - ha spiegato Schifani - in questi giorni abbiamo contrastato con temperature vicine ai 50 gradi incendi importanti. Ma siamo intervenuti. Le fiamme sono state in gran parte domate. E quindi ha fatto bene l’assessore Amata a promuovere la stagione turistica siciliana».