Messina, denunciati due "svuota cantine": sequestrati furgone e area trasformata in discarica

Ore ed ore di appostamenti, pedinamenti, videoregistrazioni per accertare la colpevolezza di due soggetti, beccati mentre esercitavano abusivamente l'attività di "svuota cantine". La polizia municipale ha sequestrato un furgone, una vasta area trasformata in discarica e denunciato i due uomini per traffico illecito di rifiuti.

Il fatto è accaduto nella zona nord di Messina. Grazie alla segnalazione di un cittadino, gli agenti si sono appostati in via Tommaso Cannizzaro, nei pressi dell'hotel Royal e hanno pedinato un autocarro che si dirigeva verso i Colli Sarrizzo. Il conducente del mezzo è così stato fermato. Gli agenti hanno scoperto che i due scaricavano anche nei torrenti, bruciando i rifiuti.