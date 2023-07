I black out elettrici creano disagi anche allo stabilimento della Gazzetta, ritardi di distribuzione in edicola

Gli incendi delle ultime ore hanno danneggiato anche una cabina elettrica che rifornisce lo stabilimento della Gazzetta del Sud, con inevitabili ripercussioni nel settore in cui vengono stampati i giornali. Per questo motivo i nostri quotidiani sono arrivati in ritardo nelle edicole, lasciando purtroppo scoperte alcune piazze - le più lontane - della nostra area di diffusione. Un disservizio che, evidentemente, non è dipeso dalla nostra volontà, ma per il quale ce ne scusiamo con i lettori.