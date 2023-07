Messina, panico a Faro Superiore: i carabinieri scongiurano l'esplosione di un deposito di bombole e mettono in salvo un'anziana

Grazie alla conoscenza del territorio di competenza, i carabinieri della stazione di Faro Superiore evitano il peggio ieri pomeriggio in una ferramenta del villaggio in via Castellana, indirizzando e facendo arrivare subito i vigili del fuoco sul posto che avevano difficoltà ad arrivarci. La situazione è precipitata improvvisamente a causa del forte vento e l'incendio che lambiva già il terreno circostante è diventato in pochi minuti di vaste proporzioni. Resisi conto di quanto stava accadendo i carabinieri della locale stazione hanno fatto evacuare da casa una donna anziana che deambulava con l'aiuto di una stampella, abitante nei pressi della ferramenta. Ma la preoccupazione riguardava soprattutto la presenza di 80/100 bombole di gas piene nel piazzale deposito della ferramenta stessa. A questo punto i carabinieri insieme agli operai della ditta presenti hanno caricato quanto più velocemente possibile le bombole su un camion che poi hanno scortato in luogo più sicuro evitando il peggio.