Messina, le immagini del disastro. Paesaggio lunare e un danno incalcolabile

Un paesaggio lunare. Disastri ovunque. Quel che resta è solo cenere. La mano dei distruttori. È proseguita tutta la notte l’attività del centro coordinamento soccorsi della prefettura di Messina per coordinare gli interventi necessari allo spegnimento e monitoraggio dei roghi accesi su vari fronti. Anche nel corso della nottata di ieri, come nella mattinata odierna, è stato ed è incessante l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, oltre il costante impegno delle Forze dell’Ordine, per le operazioni di spegnimento di incendi di interfaccia nel Capoluogo e in molti Comuni sia del versante jonico che del versante tirrenico.