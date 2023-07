Fiamme a Savoca, notte infernale: danni al museo, pineta devastata

Assediato per dodici ore dagli incendi il borgo di Savoca, uno dei comuni jonici più colpiti dai roghi. Quella appena trascorsa è stata una nottata infernale, con il paese circondato dalle fiamme da più lati, dalle frazioni al centro storico. Il fuoco ha raggiunto il quartiere San Giovanni, la Chiesa Madre e il Calvario, provocando danni al museo comunale e all’auditorium, dove il fuoco ha colpito le facciate distruggendo infissi e finestre e raggiungendo una stanza all’interno. Incenerita la pineta comunale, da dove le fiamme hanno quasi raggiunto le abitazioni.

Al lavoro volontari di Protezione civile di Furci Siculo, Savoca, Forza d’Agrò, Antillo e Scaletta, Carabinieri e Polizia locale per cercare di domare le fiamme e salvare abitazioni e strutture. Evacuate diverse abitazioni nelle frazioni e nel centro storico per mettere in sicurezza i residenti. Nel corso della notte e di primo mattino sono giunte a Savoca diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che insieme al Corpo Forestale stanno lavorando per spegnere le fiamme nella pineta a ridosso del centro abitato e alle 8.45 è intervenuto un Canadair dei Vigili del Fuoco per spegnere gli incendi nei punti irraggiungibili da terra. “La situazione è a dir poco catastrofica, mai vista una cosa del genere - commenta il sindaco Massimo Stracuzzi - sta bruciando tutto dalle 7 di ieri sera, un patrimonio inestimabile come quello della nostra pineta è andato in fumo, sono stai colpiti il museo, l’auditorium, il castello. Stiamo sotto assedio, servono mezzi aerei perchè così siamo allo sbando, solo da terra con i Vigili del Fuoco non ce la facciamo a spegnerle”.