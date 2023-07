Barcellona, decine di ettari di macchia mediterranea ed uliveti. La conta dei danni

Decine di ettari di macchia mediterranea ed uliveti sono andati in fumo tra le colline e le pianure di Barcellona. L’intervento massiccio delle squadre antincendio e delle associazioni di volontariato ha scongiurato danni a persone e cose. Nel quartiere di S. Antonio è stato necessario mettere in salvo alcuni animali di grossa taglia, poiché i loro ricoveri erano a pochi metri da alcuni focolai. Apprensione nelle campagne della frazione Gala, dove Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno dovuto adoperarsi per evitare che alcuni bomboloni di gas fossero avvolti dalle fiamme con conseguenze devastanti. Le colonne di fumo si sono levate sulla città fino al tardo pomeriggio. Lo scirocco ha addensato l’aria, rendendola difficilmente respirabile anche in centro, trasportando ingenti quantitativi di cenere. La situazione è migliorata solo in prima serata, col placarsi delle folate di vento ed un sensibile calo della temperatura.