Ore drammatiche a Tindari: il Santuario circondato dalle fiamme. Distrutta la stazione di servizio sulla A20

Un disastro, l'apocalisse. Messina e la sua provincia come tutta la Sicilia stanno vivendo ore drammatiche. Incendi ovunque, in questi momenti. Un incendio devastante sta lambendo il territorio di Oliveri, la Statale 113 in direzione Tindari e l'autostrada. L’immensa nube nera, spinta dal forte vento proveniente da nord-ovest arriva fino al vicino Comune di Furnari. Distrutta dalle fiamme la stazione di servizio sulla A20 direzione Messina di Tindari. Così come le fiamme sono a un passo dal Santuario di Tindari e il fumo avvolge la Chiesa.