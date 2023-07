Messina, oltre le fiamme anche black out elettrico e idrico in diverse zone della città

Le fiamme che ormai da diverse ore divampano sulle colline della zona nord di Messina stanno causando problemi anche agli impianti elettrici. Numerosi i black out segnalati in diverse zone e di conseguenza anche la mancanza di acqua. La zona dell'Annunziata alta la più coinvolta, ma segnalazioni arrivano anche da viale dei Tigli sulla Panoramica, via Palermo alta, viale Boccetta e via Placida. Ma anche sul versante sud si lamentano analoghi disservizi come a Villaggio Aldisio, Gazzi, Bordonaro e Zafferia.

