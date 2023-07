Messina, nuova viabilità in tangenziale. Giostra chiuso, si può uscira a Boccetta per chi viene da Villafranca

Alle 10 è entrata in vigore la nuova viabilità sulla tangenziale di Messina. E le novità non sono di poco conto, soprattutto per chi proviene da Palermo. La relazione tecnica illustrativa presentata dal Consorzio Autostrade Siciliane nei giorni scorsi in prefettura è servita a spiegare passo dopo passo quali saranno i flussi di traffico e come verranno interessati.

La novità principale è quella per chi arriva da Villafranca che non potrà più uscire a Giostra e dovrà proseguire attraverso il bypass Baglio nella corsia lato mare, potendo però uscire a Boccetta, attraverso un altro bypass - e questa è la seconda novità visto che sino a ora non era possibile. Cambia nulla per chi, invece, proviene da Catania e che - superato lo svincolo di Boccetta - viaggerà su una sola corsia e potrà continuare ad uscire a Giostra. Chi entra a Giostra invece potrà andare regolarmente verso Palermo, mentre in direzione Catania potrà arrivare solo fino a Boccetta dove poi sarà costretto a uscire dalla tangenziale. Queste modifiche viarie dovrebbero rimanere operative per i prossimi sei mesi, il tempo che la ditta completi i lavori del viadotto Ritiro. Al Consorzio, invece, è stato chiesto di implementare la sicurezza stradale, con una convenzione da firmare con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per installare dei presidi fissi lungo il tratto autostradale interessato ed assicurare ogni utile iniziativa per facilitare il passaggio di eventuali mezzi di soccorso per il loro immediato intervento al verificarsi di un incidente o di un’altra peculiare sopravvenienza, considerata anche l’incidenza di un probabile aumento del flusso veicolare dovuto ad un incremento della affluenza di turisti e vacanzieri.