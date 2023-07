Incendi a Messina, incubo senza fine: nuovi roghi a Pistunina, Santa Lucia, San Filippo e sul viale Giostra

Continuano a provocare danni e disagi gli incendi che da ieri stanno devastando il territorio di Messina e della provincia. Nuovi roghi sono divampati in serata nel capoluogo: a Pistunina, a Santa Lucia Sopra Contesse, e vicino allo svincolo di San Filippo, mentre sul viale Giostra le fiamme hanno devastato l'area della Cooperativa Casa Nostra.

Problemi anche nell’area di servizio «Tindari», devastata dalle fiamme: il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato ulteriori danni. Ad Oliveri alcune abitazioni lambite dal fuoco sono state evacuate, mentre la stazione ferroviaria, rimasta chiusa nel pomeriggio, è stata riaperta. Chiusa l’autostrada A20 tra Patti e Falcone in entrambe le direzioni, anche se sono in atto le verifiche per consentire la riapertura di questo tratto con direzione Palermo, mentre si registrano gravi criticità nella tratta autostradale Roccalumera - Taormina, presso il cui svincolo è divampato un rogo.

Intanto prosegue l’attività del Centro Coordinamento Soccorsi attivato questa mattina alla prefettura di Messina e presieduto dal Prefetto, Cosima Di Stani, per monitorare i vari roghi in corso nell’intero territorio provinciale e coordinare gli interventi necessari. Nell’intera area metropolitana si sono verificati black out e interruzioni di energia elettrica e fornitura di acqua per la mancata alimentazione delle pompe di sollevamento, i fornitori sono stati sensibilizzati ad intervenire e quasi ovunque la situazione è stata risolta.

Nell’emergenza sono impegnate squadre di soccorso composte da circa un centinaio di uomini e 40 mezzi dei vigili del fuoco provenienti anche da fuori regione e provincia, squadre dell’ispettorato ripartimentale foreste, volontari della Protezione Civile Regionale e personale della Croce Rossa Italiana. A supporto sono intervenuti canadair ed elicotteri. L’Esercito ha fornito un’autobotte ed il personale per la bonifica.

Alcuni servizi delle Partecipate domani saranno sospesi

Considerate le alte temperature e gli incendi sviluppatisi nella giornata di oggi nelle zone collinari della Città, e in previsione dell’allerta vento nelle prossime ore, l’Amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che alcuni servizi di gestione delle Partecipate comunali domani, mercoledì 26 saranno sospesi. In dettaglio, relativamente alla Società Messinaservizi Bene Comune rimarranno chiuse tutte le isole ecologiche quali, Spartà, Tremonti, Gravitelli e Giampilieri; l’Azienda Speciale Messina Social City, a scopo precauzionale sospenderà le attività del centro estivo di villa Dante e quelle del Polo Blu all’Istituto Marino di Mortelle.

La società AMAM SpA rende noti invece gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione dei villaggi di Curcuraci e delle Masse e relativamente all’interruzione dell’energia elettrica la società Enel ha già provveduto a ripristinare la linea elettrica nelle zone dove le fiamme hanno danneggiato la rete con il conseguente fermo degli impianti di distribuzione idrica delle zone interessate, tranne nel villaggio di Curcuraci dove sono ancora in corso i lavori da parte di Enel. Inoltre, già da ieri è attivo il servizio autobotte di Amam alle Masse a supporto dei Vigili del Fuoco e da un presidio fisso con autobotte a Curcuraci. AMAM ricorda infine, il proprio servizio di pronto intervento da contattare al numero telefonico 090 3687722 e il pronto intervento del C.O.C. raggiungibile al numero telefonico 090 22866