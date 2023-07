Furci, paura per le fiamme divampate nella zona nord: evacuate abitazioni per precauzione

Fiamme e paura nella notte a Furci Siculo. Un vasto incendio ha colpito la zona collinare a nord del paese e ha tenuto in apprensione un quartiere residenziale che è stato sfiorato dal rogo. Le fiamme sono divampate a partire torrente Pagliara e hanno percorso la collina e raggiunto i complessi abitativi di via Delle Mimose e via Panoramica, arrivando fino all’autostrada, circondando le abitazioni e lambendole per diverse ore.

A prestare i primi soccorsi i volontari della Protezione civile di Furci Siculo, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Antillo, insieme ai Carabinieri della Stazione di Sant'Alessio Siculo e di S. Teresa di Riva, che hanno arginato l’incendio con lanci d'acqua per tenere le fiamme il più lontano possibile dagli edifici. Tanta la paura tra i residenti e diverse abitazioni sono state evacuate dai soccorritori per motivi di sicurezza, considerato anche che l’aria è stata resa irrespirabile dal fumo e dalle alte temperature. Poco dopo le 3 sono giunti a Furci Siculo anche i Vigili del Fuoco da Catania e nelle ore successive l'incendio è stato domato. In fumo diversi ettari di vegetazione tra aree incolte e coltivate.