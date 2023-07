Brucia Santo Stefano di Camastra: danneggiate quattro abitazioni e il depuratore

Sirene spiegate e l'intervento di decine di mezzi per le raffiche di vento e fiamme che si sono propagate nella zona di Santo Stefano di Camastra, in particolare nell'area d'ingresso est del paese. Fiamme anche in contrada Torrazza, nei pressi della caserma della Compagnia dei carabinieri.

L'incendio, sceso verso mare, ha danneggiato il depuratore e verso monte ha interessato quattro abitazioni. Il sindaco ha chiesto l'intervento dei canadair. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile comunale, forestale di Mistretta e Caronia.