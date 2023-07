Messina, alla "Catalfamo": è nonno Remo Martini il più social della scuola

Non si considera un leone da tastiera e utilizza i social network solo per cogliere la parte buona delle notizie. Il signor Remo Martini classe 1938 di Contesse, ex dirigente delle Ferrovie dello Stato, ha vinto il badge di fan più attivo della pagina Facebook dell'Istituto comprensivo "Giuseppe Catalfamo" di villaggio Cep, divenendo un modello quasi da imitare per il popolo dei social.

Non un docente, un genitore, un alunno della scuola, bensì un cittadino di 84 anni che, nel corso dell'anno scolastico appena trascorso, si è interessato alle attività promosse dall'istituto dove insegna anche la figlia, mettendo like e commentandole positivamente.

Il preside Angelo Cavallaro, sorpreso dal profilo di questo fan segnalato da Facebook, ha voluto premiare il signor Remo con un riconoscimento speciale, il crest della scuola. La premiazione si è svolta, il 7 luglio scorso, quando il nonno social si è recato in visita alla Catalfamo, per toccare con mano la bellezza di questa realtà educativa che opera nella periferia sud di Messina, in un quartiere a rischio sociale, fornendo un fondamentale apporto attraverso progetti di riqualificazione condivisi con il territorio.

"È stata una sorpresa per tutti – afferma il professore Angelo Cavallaro, non nuovo ad iniziative di alto valore morale e sociale –, quando abbiamo ricevuto la comunicazione che indicava il signor Martini come fan più attivo». Il preside si è fatto raccontare i particolari di questa passione social. « Mi ha raccontato che per lui è un passatempo, però diversamente dagli altri, utilizza i social solo per esaltarne gli aspetti positivi. Un anticonformista per i tempi di oggi. Grazie signor Remo, è bello avere sostenitori che sanno apprezzare il lavoro di squadra e l'impegno dei nostri ragazzi. Continueremo a contare sul suo supporto».

Con emozione il nonno social dell'anno, ha ringraziato il dirigente e tutto il personale scolastico per l'affetto ricevuto: «Sono stato felice – ha detto Remo Martini – di avere constatato di persona con quanto amore accogliete e istruite i nostri ragazzi. Se Dio vorrà, vi sosterrò anche il prossimo anno con l'affetto e la stima che meritate».