Calcio a 5, "Memorial Padre Cento": i vigili del fuoco ai rigori sui carabinieri di Messina

Gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco si sono aggiudicati la vittoria al quarto “Memorial padre Cento” che si è svolto domenica scorsa al centro sportivo dell’asd PuntoVerde Calcio a 5 di Camaro superiore. Un momento di condivisione e memoria grata nel segno del sport, veicolo di grande aggregazione, che la parrocchia S. Maria Incoronata e la confraternita di San Giacomo Apostolo hanno organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per il santo patrono della vallata di Camaro.

Una disputa particolarmente accesa conclusasi ai calci di rigore quella tra la confraternita, la Polizia Municipale, la rappresentativa dei Carabinieri di Messina e i Vigili del Fuoco; a disputarsi la finale queste ultime due squadre.

Entrano così nel vivo i secolari festeggiamenti per la solennità di San Giacomo, che si terrà domani e sarà annunciata alle 8 dallo sparo dei mortaretti e il suono delle campane: alle 19 la messa solenne presieduta da mons. Santo Rocco Gangemi, nunzio apostolico in Serbia. Giovedì 27, alla messa delle 10 saranno benedetti i ragazzi e i fanciulli della catechesi del Grest “Paradisea” e del Campus estivo del Parco urbano per le arti.

Sabato 29 luglio il culmine dei festeggiamenti con la processione del “ferculum”: alle 6,45 la messa e la partenza del corteo dalla chiesa parrocchiale S. Maria Incoronata di Camaro superiore con sosta al santuario di S. Antonio e arrivo in Duomo; qui alle 10, dopo la detronizzazione della varetta per collocare il sacro capello della Madonna della Lettera, la celebrazione presieduta dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro alla presenza dei canonici e dei devoti; al termine il corteo rientrerà a Camaro. Domenica 30 luglio nel corso della messa, ci sarà la vestizione dei nuovi confrati di San Giacomo; alle 17, dopo la celebrazione, si svolgerà al processione del ferculum per le vie del paese e al rientro la benedizione con la reliquia. Anche quest’anno si rinsalda la sinergia tra la parrocchia guidata da mons. Francesco La Camera e la confraternita di S. Giacomo apostolo, con il governatore Giuseppe Varrica. Tra le iniziative culturali ricreative che coinvolgono l’intera comunità, dal 26 al 29 luglio alcuni momenti d’intrattenimento musicale a cura dell’associazione culturale Gershwin, con il maestro Gianluca Sturniolo, i cantanti Carlo Giappi e Daniela Rando e la degustazione di prodotti tipici.