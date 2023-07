“L’Abbrivio”, in marcia da Capo Milazzo fino a Messina: 70 km di fede

“Un itinerario di passi e riflessioni” sulle orme di Sant’Antonio di Padova, 800 anni dopo l’esperienza del naufragio vissuto sulle coste di Capo Milazzo, evento che segna il cambio di rotta, dando inizio alla sua conversione. “L’Abbrivio” è il primo cammino ufficiale diocesano per giovani dai 18 ai 30 anni, organizzato dal Santuario di Capo Milazzo in rete con il Seminario arcivescovile, la Pastorale giovanile e universitaria diocesana e i frati francescani di Sicilia, che si terrà dall’1 al 5 agosto prossimo in vista del Giubileo del 2025; un titolo significativo (l’abbrivio è l’impulso iniziale con cui si dà moto o si aumenta gradualmente la velocità di una imbarcazione) quello scelto per l’evento, metafora dell’esistenza umana nella quale dopo il naufragio è sempre possibile riprendere il cammino.

L’iniziativa ripropone l’esperienza del cammino di Antonio 20-22 e del Progetto Antonio 800 sulle orme di Antonio e coinvolgerà le comunità parrocchiali e l’Unione nazionale delle pro loco (Unpli), che assieme alle amministrazioni locali cureranno l’accoglienza dei camminatori. Ad arricchire il gruppo di lavoro, oltre a suor Cettina Talarico delle Figlie di San Paolo e all’apostolina suor Cinzia Giacinti che da Pisa giungerà a Messina con un gruppo di giovani della pastorale universitaria, ci sono Antonio Tavilla esperto camminatore, che cura gli aspetti logistico organizzativi e il prof. Filippo Grasso docente Unime e consulente nazionale Unpli. Un percorso di oltre 70 chilometri suddiviso in quattro tappe che attraverserà Milazzo, Olivarella, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Soccorso, Gualtieri Sicaminò, San Pier Niceto, Monforte San Giorgio, San Cono, Rometta, Scarcelli (frazione di Saponara), Villafranca Tirrena, Calvaruso, Serro, Puntale Ferraro e Messina (con le ultime due soste ai santuari di San Francesco all’Immacolata e Sant’Antonio dei padri rogazionisti); si tratta di luoghi nei quali la devozione per il santo taumaturgo è presente nel titolo di una chiesa o di una strada. La data di questo “sinodo” in vista del Giubileo del 2025 - spiega don Carmelo Russo, rettore del santuario di Capo Milazzo e coordinatore del cammino - sarà in concomitanza con le giornate in cui i giovani del mondo incontreranno papa Francesco a Lisbona, per meditare insieme sull’icona evangelica di Maria in visita alla cugina Elisabetta. “L’iniziativa permetterà, a quanti non potranno recarsi in Portogallo, di fare anch’essi un’esperienza di visitazione attraverso la condivisione e la preghiera a contatto con la natura; un tempo dedicato alla ricerca e alla scoperta del senso della vita”, ha detto il sacerdote. Nel corso della tappa a Calvaruso, è previsto un collegamento streaming con la Gmg di Lisbona, curato dal giornalista del Messaggero di Sant’Antonio Alberto Friso. Sarà l’arcivescovo Giovanni Accolla a benedire i pellegrini la sera dell’1 agosto al santuario di Sant’Antonio a Capo Milazzo prima della partenza la mattina successiva; in quell’occasione saranno consegnate a ciascuno di loro le magliette con il logo e le credenziali. Sul sito dell’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela e sulla pagina Facebook “Santuario di Capo Milazzo - Inizio del Cammino verso Padova”, tutte le info per partecipare.