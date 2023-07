Dal dolore alla speranza. A Messina e Rometta una catena di solidarietà per il giovane Gabriele Iarrera

Dal dolore si è alimentata la speranza grazie alla generosità e al supporto sociale di tante anime messe insieme. Tutto questo per Gabriele Iarrera, il diciottenne che, dopo il terribile incidente stradale avvenuto il 16 aprile del 2022, è costretto a vivere in vari ospedali. Grazie anche alla solidarietà di tante persone, il 4 luglio scorso, il giovane è stato trasferito in Austria al Centro riabilitativo di Hochzirl-Natters Innsbruck, struttura clinica di eccellenza, dove attualmente si trova ricoverato per essere sottoposto alle cure neuro-riabilitative e agli ulteriori interventi chirurgici che si renderanno necessari, posto che il ragazzo al momento è in fase di monitoraggio. Sono state ingenti le spese affrontate dalla famiglia per consentire il ricovero e il suo trasferimento in Austria con aeroambulanza; somme che valgono a coprire solo il primo ciclo di cure di due mesi.

Oggi, i genitori di Gabriele, Enza e Francesco Iarrera, ci tengono a ringraziare i professori Antonino Germanò, Filippo Flavio Angilieri e la dottoressa Maria Giusa del reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Messina, dove Gabriele è stato ricoverato da febbraio fino a luglio, e anche, in particolare, il dottore Giovanni Raffa del medesimo reparto, il quale, oltre ad aver fornito la sua consulenza e assistenza medica, è stato vicino ai genitori, anche a livello umano sin dall’inizio, ovvero da quando Gabriele è stato ricoverato al Civico di Palermo, e continua tutt’oggi a fornire sostegno e vicinanza agli stessi, seppure a distanza. A seguire la famiglia è invece l’avvocata Maria Grazia Drago. Gratitudine è altresì rivolta al sindaco di Rometta Nicola Merlino, all’assessore Roberto Bottaro e a tutta l’amministrazione comunale per il sostegno fornito ai genitori, soprattutto a livello personale, ma anche economico, e per l’impegno profuso nella raccolta fondi che non è mai mancata nei vari eventi organizzati nel territorio comunale. Un grazie anche alla dirigente del Maurolico e del Galilei di Spadafora, Giovanna De Francesco, e al personale scolastico e agli alunni, per le iniziative messe in campo a supporto di Gabriele, come ad esempio quella che si è svolta al Palacultura di Messina con gli alunni del Liceo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina