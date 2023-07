Tangenziale di Messina, martedì al Baglio... si cambia

Stavolta non dovrebbero esserci più cambi di programma. Martedì prossimo scatterà il nuovo piano di viabilità della tangenziale di Messina, per chi viaggia da Palermo. Per sei mesi non si potrà più usare lo svincolo di Giostra in uscita e tutto il traffico, per sei lunghi km, e soprattutto nel momento clou della stagione estiva, sarà indirizzato su una sola corsia.

Dopo una decina di giorni di trattative è stato chiuso ieri mattina in Prefettura in una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il cronoprogramma. La relazione presentata dal Consorzio Autostrade ha convinto il tavolo a non posticipare alla fine dell’estate il cambio della viabilità in quel quadrante di autostrada così trafficato, soprattutto ad agosto.

Cosa cambia

Da martedì 25 luglio chi proviene da Villafranca non avrà più la possibilità, dopo la galleria Telegrafo di scegliere se proseguire verso l’uscita di Giostra o di imboccare il bypass “Baglio” scendendo verso l’altra carreggiata per poi poter uscire dall’autostrada da Messina Centro in poi. L’unica possibilità resterà quella di usare la bretella e di guidare nel doppio senso per circa tre km. La novità però sarà quella che, all’altezza di Boccetta, sarà possibile utilizzare lo svincolo e lasciare la tangenziale. È stata infatti realizzata una seconda bretella per unire le due carreggiate che, originariamente avevano altezze diverse. Una soluzione di cantiere che servirà a rendere più agevole la viabilità in tangenziale senza penalizzare chi deve usare lo svincolo di Boccetta.

L'altra novità

L’altra novità, questa meno positiva, sarà che lo svincolo di Giostra, sempre per chi viene da Villafranca, resterà chiuso fino alla fine dei lavori. Chi avesse la necessità di andare in quella zona dovrà uscire a Boccetta e poi, o passare dalle strade cittadine o riprendere l’autostrada verso Palermo e uscire a Giostra. Un’inversione che però preoccupa molti gli enti che “governano” la viabilità. Si teme che molti possano approfittare dello stretto corridoio che c’è poco prima del primo semaforo dopo lo svincolo di Giostra per fare un’inversione a “U” che non solo è vietata ma è anche un serio motivo per rallentare il traffico autostradale e quello cittadino. Per questo il tavolo in prefettura ha messo a punto una serie di misure per scongiurare questo tipo di manovra. Per concludere le informazioni sulla viabilità in zona, vanno ricordate due conferme. Si può entrare in autostrada a Giostra e andare verso Boccetta, che però diventa uscita obbligatoria e poi che per chi viaggia da Boccetta verso Palermo non cambia assolutamente nulla (comprese le lunghe file di questo periodo) rispetto alla situazione attuale. Una sola corsia fra Boccetta e la fine della galleria Telegrafo (sei km) e possibilità di usare lo svincolo di Giostra integralmente.

