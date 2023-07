Bimbo in prognosi riservata dopo un volo di 8 metri dalla terrazza: Villafranca prega per il piccolo

Un volo di otto metri. Una caduta dal terrazzo della sua abitazione, in località via Tomasi di Lampedusa, a Villafranca Tirrena. La paura. I soccorsi. Le cure mediche. Le preghiere per un bimbo di appena cinque anni, sfortunato protagonista di uno di quegli incidenti che non dovrebbero capitare mai. Fortunatamente, o miracolosamente, l’impatto è stato attutito dalla presenza di una tettoia di una struttura in alluminio (presumibilmente un ripostiglio esterno) dove il piccolo è precipitato, evitando in tal senso il peggio.

È quanto accaduto ieri mattina, poco prima delle 10. Per cause in fase di accertamento, si sarebbe allontanato dall’interno della sua casa, raggiungendo il terrazzo. Forse incuriosito da qualcosa e noncurante del pericolo vista la tenerissima età, si è sporto, precipitando sulla tettoia della struttura in alluminio che ha ridotto l’altezza – di un paio di metri – rispetto al suolo.

A dare l’allarme sono stati i genitori e i vicini. In poco tempo, il bambino è stato soccorso dal personale sanitario delle ambulanze giunte nel posto, che in via precauzionale hanno richiesto il trasporto in elisoccorso al Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina. Il fatto che il piccolo piangesse e fosse vigile ha dato speranza ai familiari e a quanti erano lì e hanno vissuto attimi di profonda angoscia e preoccupazione. Il bimbo, che si trova nel reparto di Neurochirurgia, ha riportato una frattura al cranio e alle costole e resta in prognosi riservata.

Accanto a lui, così come avviene ogni giorno, ci sono i genitori, che non hanno smesso nemmeno per un istante di tenere stretta la sua manina facendogli sentire tutto il loro amore e trasmettendogli serenità e coraggio in questi attimi di ansia e preoccupazione. Nelle prossime ore, il bimbo continuerà ad essere monitorato e sarà sottoposto agli accertamenti del caso.

