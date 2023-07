Villafranca Tirrena, bimbo di 5 anni cade dal terrazzo. Ricoverato al Policlinico di Messina in prognosi riservata

Tragedia sfiorata a Villafranca Tirrena, dove un bambino di circa 5 anni è caduto dalla terrazza di un palazzo di via Tomasi di Lampedusa ed è stato trasferito al pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Messina in elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una caduta accidentale. Il piccolo, che all'arrivo dei soccorsi era vigile e piangeva, pare sia precipitato nel tentativo di scavalcare un parapetto, la copertura di un gabbiotto posto al primo piano ha attutito lo schianto, ed evitato che precipitasse fin sul pavimento della veranda sottostante.

Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine (carabinieri e polizia locale), anche il sindaco Cavallaro e molti compaesani, accorsi anche per dare sostegno alla famiglia. Al Policlinico universitario di Messina, nel reparto di terapia intensiva del pronto soccorso pediatrico, il piccolo è stato sottoposto ad una lunga serie di accertamenti che hanno evidenziato una frattura alla testa, giudicata non gravissima. Tuttavia la prognosi è riservata. I medici inoltre stanno monitorando una piccola emorragia con le risonanze. Non sembrerebbe in pericolo di vita.