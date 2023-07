Tangenziale di Messina, da martedì la nuova viabilità: chi proviene da Villafranca potrà uscire a Boccetta. Giostra chiuso. Ecco tutti i dettagli

Martedì 25 luglio. Ecco la nuova data prevista per l’avvio della nuova viabilità lungo la tangenziale di Messina. Da martedì prossimo dunque, sarà attivato in via esclusiva il nuovo bypass, nel senso che tutti i mezzi provenienti da Villafranca dovranno percorre la bretella e proseguire il loro viaggio lungo i 3 km in doppio senso della carreggiata di Valle. Due le novità: la prima consiste nel fatto che da martedì ci sarà la possibilità di uscire a Boccetta dove è stato realizzato un bypass ulteriore proprio per usare anche questo svincolo. La seconda novità invece sarà la chiusura dello svincolo di Giostra per chi proviene da Palermo, sempre da martedì prossimo.

La riunione in Prefettura

Le decisioni sulla viabilità sono la sintesi della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, rappresentanti della Città metropolitana, del Comune di Messina, della Polizia Stradale, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato ripartimentale Foreste, dell’ANAS e del Consorzio Autostrade Siciliane. Le principali problematiche trattate, con i diversi attori interessati, sono state quelle relative ai lavori per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del Viadotto Ritiro sull’autostrada A20, sotto il profilo della viabilità e delle correlate misure di sicurezza, nonché agli incendi che, in questi ultimi giorni, hanno interessato la provincia e, in particolare, il Capoluogo.

In apertura dell’incontro, il Comitato, preso atto della relazione tecnica illustrativa presentata dal CAS per il riavvio dei lavori sul Viadotto Ritiro individuato per il prossimo 25 luglio, ha chiesto al Consorzio di implementare la sicurezza stradale, valutando la possibilità di stipulare apposita convenzione con il Comando Provinciale VVF per installare dei presidi fissi dei Vigili del Fuoco lungo il tratto autostradale interessato.

Inoltre, il Consorzio è stato sensibilizzato ad assicurare ogni utile iniziativa per facilitare il passaggio di eventuali mezzi di soccorso per il loro immediato intervento al verificarsi di un incidente o altra peculiare sopravvenienza, considerata anche l’incidenza di un probabile aumento del flusso veicolare dovuto ad un incremento della affluenza di turisti e vacanzieri.