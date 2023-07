Messina, oggi parla Maurizio Croce. Ma non si dimetterà dal Consiglio comunale

La comunicazione arriva tramite l’ufficio stampa del Comune, poco prima di mezzogiorno. Oggi alle 11.30 «nella sala Commissioni a palazzo Zanca, il consigliere comunale Maurizio Croce terrà una conferenza stampa avente ad oggetto “comunicazioni relative al mio ruolo di consigliere comunale”. Distinti saluti». Niente di più, niente di meno. Parallelamente si “accendono” le chat di consiglieri comunali (e non solo), incuriositi da una mossa inattesa da parte di chi da settimane è al centro delle polemiche per la presunta incompatibilità tra il suo ruolo di consigliere, appunto, e quello di soggetto attuatore della struttura del commissario del Governo per il dissesto idrogeologico. Al punto che in tanti si sono chiesti: si dimetterà? O rilancerà?

Lo si scoprirà solo oggi, ma l’impressione è che si possa dire, avvicinandosi di molto alla certezza, che Croce non si dimetterà. Anzi, probabilmente oggi ribadirà ciò che ha sempre sostenuto, e cioè che quell’incompatibilità non esiste, chissà, magari con qualche “pezza d’appoggio” ufficiale. E chissà, magari presentandosi con una casacca di partito (è “corteggiato” sia da Forza Italia che dalla Lega) che finora, pur essendo stato il candidato sindaco del centrodestra, ha scelto di non indossare mai.

