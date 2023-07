Nuovo Polo museale a Messina: a Villa Pace e Capo Peloro sorgerà la sede distaccata del Maxxi

Messina avrà la sede distaccata del Maxxi, il grande Museo delle Arti contemporanee di Roma. Nel pomeriggio, nella sede della Fondazione Maxxi, presieduta da Alessandro Giuli, il sindaco Federico Basile e il rettore Salvatore Cuzzocrea, presente anche la senatrice messinese Dafne Musolino, hanno sottoscritto il protocollo di intesa per la realizzazione del nuovo Polo museale, denominato "Maxi Med", che ambisce a essere il più prestigioso Museo delle Arti del XXI secolo nell'area mediterranea.

Come hanno sottolineato il presidente Giuli, il sindaco e il rettore, Messina è nel cuore dei disegni strategici euromediterranei e non solo per la vicenda legata al progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La città e l'Area integrata dello Stretto saranno oggetto, nei prossimi anni, di rilevanti interventi di trasformazione e rigenerazione urbana.

Il Maxxi Med sorgerà nell'edificio di archeologia industriale le cosiddette Torri Morandi di Capo Peloro, di proprietà del Comune, e a Villa Pace, di proprietà dell'Università.