Giallo a Oliveri, trovata un'auto in fiamme con dentro un cadavere

I vigili del fuoco del distaccamento di Patti, sono intervenuti stamattina, poco prima delle 10 per la segnalazione di un incendio autovettura nel Comune di Oliveri le cui fiamme si erano propagate nelle adiacenti sterpaglie in via nazionale per Tindari. Durante le operazioni di estinzione dell’incendio, all’interno della vettura, è stata rinvenuta un cadavere. Sul posto i carabinieri di Oliveri e il Ris di Messina per i rilievi di competenza. Stamattina sopralluogo medico legale Giovanni Andò. Difficcile stabilire cause della morte. La vittima potrebbe essersi cosparsa di alcol e data fuoco. Domani pomeriggio autopsia al Policlinico. Inchiesta sostituito procuratore di Patti Ardizzone.