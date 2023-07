Messina, concerto a Capo Peloro: attesi 5mila spettatori

Altra giornata di sopralluoghi e preparativi in vista del bagno di folla dell’Rds Summer Festival. A Capo Peloro ultimi preparativi in vista dell’arrivo della carovana che organizza uno show con una serie di cantanti e djset in un contesto da village estivo, molto sociale che sembra attrarre parecchio i giovani. Partendo proprio dallo spettacolo, il programma della due giorni di venerdì e sabato prossimo, prevede la presenza di almeno sei nomi del lineup che l’organizzazione ha pubblicizzato oramai due mesi fa.

Il 21 luglio, in base alle ultime indicazioni, si esibiranno Aka 7even e Baby K, con Astol e Effetto Domino. Il giorno successivo sono attesi Tommaso Paradiso con Cioffi, Federico Baroni e Niveo. Questo è quello che è stato reso noto, ma oggi potrebbero esserci altri annunci che potrebbero ulteriormente arricchire la scaletta delle due serate che apriranno l’Arena Capo Peloro alla musica, dopo il battesimo con l’ottimo cibo dello Street Fish.

E ieri c’è stata anche una importante modifica all’ordinanza viaria per la zona. Resta il divieto d’ingresso in tutto il villaggio per le auto dalle 17,30 alle 2 di notte, ma con l’eccezione per i residenti che potranno posteggiare a Torri Morandi che sarà interamente riservato a loro. Chi abita in zona dovrà mostrare la carta di circolazione che attesti la residenza e che dovrà essere verificata dalle Forze dell’Ordine. Avrà accesso da via Pozzo Giudeo e da via Vincenzo Leanza, ma potrà farlo sono fino alle 19,30, cioè fino a poco prima dell’inizio dello spettacolo.

