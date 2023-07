Fondazione Lucifero di Milazzo, otto indagati

Blitz dei carabinieri della Compagnia di Milazzo, ieri mattina, negli uffici della Fondazione Lucifero.

I militari dell’Arma hanno agito su disposizione della Procura di Barcellona, che ha emesso un decreto di perquisizione locale e personale con sequestro di atti e materiale informatico. Contestualmente, sono state emesse otto informazioni di garanzia nei confronti dei componenti dei Consigli di amministrazione che si sono susseguiti nell’ultimo triennio. Si tratta degli ex presidenti Vincenzo Ciraolo e Maria Teresa Collica, del presidente in carica (da appena un mese) Franco Scicolone, dei consiglieri Gioacchino Puglisi, Santo Colosi e Rosalia Schirò e degli ex consiglieri Francesco Iannucci e Delfina Guidaldi. Pesante l’ipotesi di reato contestata ai componenti del Cda: riciclaggio. I fatti risalirebbero all’ultimo triennio sino al febbraio scorso. Dall’attività di indagine sarebbe emersa una gestione anomala dell’ente: da qui la necessità di «acquisire documenti strumentali alla verificate delle entrate conseguite dalla Fondazione, della provenienza di queste ultime e della loro reale destinazione».

Ieri mattina, intorno alle 8, due pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto il palazzo della Baronia, sede della Fondazione, e dopo aver fatto uscire il personale in servizio, hanno iniziato la ricerca della documentazione cartacea e informatica «inerente all’impiego e alla provenienza delle risorse economiche dell’ente».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina