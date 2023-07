Follia a Terme Vigliatore: 60enne dà in escandescenze, entra in una pasticceria e sfascia tutto con una spranga

Furia e devastazione nel pomeriggio di oggi al bar pasticceria Saitta di via Nazionale a Terme Vigliatore. Un uomo, A.B., sessantenne con precedenti penali, intorno alle 18 è entrato nel noto esercizio commerciale munito di guanti e spranga di ferro, colpendo e distruggendo vetrine, porta d’ingresso, banchi frigo, registratore di cassa ed altro, tra la paura dei titolari e dei dipendenti, che non hanno potuto fare altro che scappare di fronte alla furia dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per aggressione ed accoltellamento, oltre ad essersi macchiato in passato dello stesso tipo di reato a danno di altri esercizi commerciali del comprensorio (circa trent’anni fa anche nei confronti della stessa attività commerciale).

Arrestato dai carabinieri della locale compagnia di Terme Vigliatore, sembrerebbe che non vi sono cause scatenanti alla base dell’insano gesto, perpetrato in pochi minuti tra il terrore dei presenti. Per fortuna non vi erano clienti all’interno del locale, tuttavia l’identificazione dell’uomo è stata resa possibile grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza, concesse dai titolari, che dalle prime stime sembrano avere subito danni pari a 50mila euro. L’uomo, residente a pochi passi dall’attività commerciale, è stato bloccato dai carabinieri. Sembrerebbe che l’uomo sia sotto la tutela di una struttura sanitaria pubblica per disturbi di natura psichica, nonostante al momento vivesse da solo in casa dopo la morte dei genitori. I titolari, infine, presenteranno denuncia per il danno subito, che si va ad aggiungere a quelli registrati dopo le ultime alluvioni che hanno pesantemente colpito il territorio comunale.