Messina, crocerista sviene in strada per il caldo e rischia di essere travolta: provvidenziale intervento di due vigili urbani

Brutta avventura, fortunatamente senza drammatiche conseguenze, per una donna che stamani è sbarcata dalla nave da crociera della MSC e si accingeva a compiere un giro turistico in città. Ad un certo punto per il forte caldo la donna è caduta rovinosamente sull'asfalto in via Garibaldi picchiando con il volto. In quel momento stavano sopraggiungendo delle auto ed anche una moto che, grazie alla prontezza degli agenti della polizia municipale è stata indotta allo stop altrimenti avrebbe travolto la malcapitata. La donna è stata subito soccorsa, aveva il volto ricoperto dal sangue che le fuoriusciva dal naso. Fatta accomodare su una panchina è stata assistita dagli ispettori della municipale della sezione operativa territoriale mentre tutto intorno si era formata una folla che, con apprensione, assisteva alle operazioni di soccorso dopo aver temuto il peggio. Un applauso liberatorio si è levato quando la donna ha mostrato i primi segni di ripresa. Molti i turisti che hanno voluto ringraziare nella loro lingua i due ispettori che si trovavano li non per caso, ma perché da tempo, soprattutto di martedì, il comandante Blasco ha predisposto un presidio durante la permanenza in porto di una delle più grandi navi da crociera.