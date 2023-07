Messina, così piazza Matteotti uscirà dall’anonimato

Si chiamo “I parchi della Bellezza” e sono quelle aree urbane troppo spesso abbandonate al loro destino di oblio e trascuratezza. Li riconosci da quella rigogliosa vegetazione spontanea, da quei giochi cigolanti e dalle panchine arrugginite. E poi dalla desolazione che si crea, rendendo quei luoghi nati per la socializzazione, semplicemente dei non luoghi. Uno di questi è la piazza Matteotti dell’Annunziata. In una zona frequentatissima da tutto il multietnico quartiere, a pochi passi dagli uffici della questura, da diversi servizi sanitari, si staglia quest’area desolata diventata soprattutto una piazza dove far passeggiare, e non solo, i cani.

Ieri però potrebbe essere stato il giorno della svolta. Piazza Matteotti potrà uscire dall’anonimato nei prossimi quattro mesi grazie ai lavori che, a tempo di record, dovranno essere realizzata dall’azienda che ieri ha ricevuto le “chiavi” dell’area dalle mani del sindaco Basile e dell’assessore Francesco Caminiti, oltre che del rup Massimo Pistorino.

Si tratta della Arcas Costruzioni di Peritore Roberta di Agrigento che, sulla base d’asta di 538.228 euro si è aggiudicata l’appalto per 378mila euro. La piazza ha forma trapeizoidale ed è grande circa 630 metri quadri. Nella relazione si legge che “La pavimentazione, in autobloccanti è mancante in alcuni punti, mentre in altri è avvallata. Sono rimaste alcune panchine ed un unico esemplare di albero. Sia le aiuole che le fioriere risultano prive di verde e abbandonate. Sicuramente in precedenza erano stati collocati dei giochi ma è rimasta solo una parte di struttura di quella che dovrebbe essere un’altalena”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina