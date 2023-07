Messina, concerto a Capo Peloro: al via le grandi manovre

Quattro giorni al pienone di Torre Faro, quello annunciato per l’Rds Summer Festival che si svolgerà venerdì e sabato nell’Arena di Capo Peloro, sempre più vetrina di Messina. Per questa due giorni i preparativi sono abbastanza frenetici, sia da parte degli organizzatori che del Comune alle prese con le varie di fasi autorizzative e logistiche. Forse oggi si dovrebbero avere indicazioni più chiare sul reale andamento dei vari momenti della manifestazione che dovrebbe avere inizio nel tardo pomeriggio e concludersi attorno alla mezzanotte.

I braccialetti

Partiamo dagli aspetti legati all’ingresso nell’arena di Capo Peloro. Come è noto occorreva aver prenotato la propria presenze sul sito di Rds per poter avere accesso all’evento in uno o in entrambe le serate. Una prenotazione che per la tappa di Messina è durata un “amen” perchè in due ore erano stati bruciati tutti i “biglietti”. Oggi si conosceranno i dettagli ma a quanto sembra, tutti coloro che hanno prenotato la loro presenza dal giorno precedente, quindi da giovedì, dovranno necessariamente ritirare un braccialetto con “qr code” che servirà loro per poter materialmente ingresso nell’arena. Una consegna che avverrà in un luogo (e non dovrebbe essere solo a Capo Peloro stesso ma anche in centro) che sarà reso noto oggi dopo un ultimo vertice organizzativo in Questura.

Questo braccialetto sarà utile anche per coloro che si avventureranno (il termine non è affatto casuale) con l’auto nella zona di Torre Faro. Infatti, leggendo l’ordinanza emanata ieri dal Comune, si evince che chi è accreditato, mostrando il braccialetto, potrà avere accesso al parcheggio di Torri Morandi.

La viabilità

Il piano presentato dal Comune oggi potrebbe avere qualche integrazione che potrebbe favorire i residenti che, alla luce di quanto pubblicato ieri, sarebbero del tutto estromessi dalla possibilità di tornare a casa in auto dalle 17,30 alle 2 del venerdì e del sabato. Ieri soprattutto il consigliere Francesco Cipolla ha chiesto di allargare le maglie nei confronti di chi abita a Torre Faro e che oltre una certa ora non avrebbe alcuna possibilità di rincasare. Questo perché l’ordinanza, ad oggi prevede la chiusura di tutti i varchi d’ingresso al villaggio. Nessuno può arrivare in auto nella zona del concerto. Sbarrata la via Palazzo, all’incrocio con via Circuito, la via Cariddi, la via Pozzo Giudeo a valle di Torri Morandi e dellintersezione con via Senatore Arena, salvo che per chi va al concerto con braccialetto e poi la via Leanza in corrispondenza con la SS 113. Ma ripetiamo oggi potrebbero esserci novità, fermo restando che una comunicazione univoca e preventiva aiuterebbe tutti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina