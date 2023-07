Dalla nuova viabilità, all'acquario sommerso: tutto quello che prevede il progetto, oltre il Ponte sullo Stretto

«Tutte le opere di tutela ambientale e di valorizzazione, collegate alla realizzazione del Ponte, saranno ricomprese nel progetto esecutivo». È stato perentorio, Pietro Ciucci, durante l’incontro alla Gazzetta, concetti che erano stati ribaditi nel corso della sua visita istituzionale a Palazzo Zanca e del suo confronto con il sindaco Federico Basile.

In particolare, proprio per l’area tra Ganzirri, Torre Faro e Mortelle è previsto uno degli interventi più notevoli, tra le cosiddette opere compensative, perché riguarderà la nuova viabilità di collegamento tra la via Circuito e la via Marina di fuori, la realizzazione di parcheggi pubblici, la creazione di un vero e proprio grande Parco, con percorsi verdi e sistemazioni esterne.

Già nel 2011 era previsto che le Torri Morandi divenissero un Polo museale, molto prima dell’impegno dell’attuale Governo a realizzarvi la sede distaccata del Maxxi di Roma, il più importante Museo di Arti contemporanee d’Italia.

Sono previsti, inoltre, spazi per la fruizione collettiva, un grande complesso alberghiero, poi aree per l’esposizione delle diverse tipologie di barche tradizionalmente usate per la pesca e delle attrezzature; sale per proiezione di filmati, mostre fotografiche tematiche, laboratori, spazi commerciali e punti di ristoro e di degustazione dei prodotti tipici locali.

Il progetto definitivo aveva previsto importanti interventi di tutela delle coste, a partire da Capo Peloro e dal litorale dove svetta il Pilone. Poi, altre indicazioni, che ovviamente saranno soggette a revisione e aggiornamento, come l’Acquario che era stato denominato “Il gorgo-casa di Cariddi”, oltre a un Acquario sommerso. Così come dovrà essere previsto, in tale contesto, anche un nuovo accordo con la Fondazione di comunità, che gestisce in modo mirabile il Parco Horcynus Orca.