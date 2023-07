E' un vero tormentone la tangenziale di Messina per quanti sono costretti a utilizzarla. Non passa giorno che non si registri almeno un incolonnamento sull'arteria che attraversa la città e soprattutto lungo la carreggiata che va verso Palermo. Oggi pomeriggio, poi, anche la copiosa fuoriuscita di acqua dal grosso tubo che alimenta i serbatoi la rete idrica comunale nel bel mezzo dello svincolo di Gazzi.