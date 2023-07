Messina, l'Atm lancia lo slogan "Non imbottigliarti": gli autobus per raggiungere i lidi e divertirsi

Scegliere l’autobus per vivere le serate nei locali e nei lidi delle riviere da nord a sud. “#Non Imbottigliarti#Scegli la strada giusta#Scegli ATM Messina”, come recita lo slogan che campeggia sugli autobus Shuttle che accompagneranno le notti estive dei messinesi. L’iniziativa di Comune e Atm ha l’obiettivo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e contribuire alla prevenzione di incidenti stradali soprattutto se causati dall’uso di droga e alcol. Sugli Shuttle brandizzati ci saranno musica e messaggi che invitano i giovani ad usare gli autobus anche la notte. La campagna informativa è stata lanciata da Comune e Atm con una corsa speciale su uno Shuttle partito dal capolinea del tram all’Annunziata che ha toccato alcuni lidi della Litoranea. “Il messaggio per i giovani è di usare l’autobus per andare a divertirsi, credo che anche i genitori sono più tranquilli sapendo che il mezzo pubblico serve a riportare a casa i loro figli”. Dice il sindaco Federico Basile che sugli interventi per rendere più sicura la via Consolare Pompea aggiunge: “Abbiamo qualche idea, in particolare sugli attraversamenti, ci stiamo lavorando”. Gli autobus con lo slogan “non imbottigliatevi” seguiranno lo stesso percorso degli Shuttle e saranno in servizio anche di notte con cadenza ogni 30 minuti.