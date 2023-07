Risveglio tristissimo per Messina, muore a 59 anni il delegato della Fitp Roberto Branca

Il mondo del tennis e del padel messinese questa mattina si è risvegliato scosso da una notizia tristissima. Si è spento, infatti, Roberto Branca, delegato provinciale Fitp Messina. Il 59enne dirigente peloritano, negli ultimi due anni, ha lottato come un leone contro una malattia che, purtroppo, non gli ha dato scampo. Branca, da una vita legato al tennis, sport per il quale si è speso prima da atleta, in seguito da istruttore e, quindi, da dirigente era un autentico punto di riferimento per gli amanti della racchetta, in particolar modo per i tesserati del Circoletto dei Laghi, luogo familiare e che tante soddisfazioni ha dato Roberto e circolo dove insegna tennis, il fratello, Fabio.

Nonostante la malattia, Branca non ha lesinato le energie e si è impegnato parecchio anche negli ultimi mesi di vita, organizzando e partecipando alle manifestazioni provinciali. Persona sempre disponibile al dialogo e al confronto, sarà ricordato non solo dai familiari, ma anche dai tanti ragazzi che lo hanno ammirato e, magari, hanno cominciato a giocare a tennis proprio con lui.