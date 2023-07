Messina, quarant'anni dopo si rivedono al "Verona Trento" per rivivere le emozioni di allora

Alcuni “giovani” maturandi del 1983 si sono dati appuntamento all’Istituto “Verona Trento”, a Messina, per festeggiare la ricorrenza del 40ennale. Accolti con grande cordialità nell’Aula Magna dalla dirigente prof.ssa Simonetta Di Prima e da un congruo numero di docenti, hanno avuto modo di rivivere, dopo 40 anni, l’emozione di ritornare nelle aule e nei laboratori in cui hanno trascorso la loro gioventù e messo a frutto una profonda formazione tecnica. Dopo gli emozionati affettuosi abbracci iniziali tra alunni e professori, la prof. Di Prima ha illustrato le innumerevoli iniziative e potenzialità dell’odierno Istituto “Verona Trento”. Successivamente si è osservato un minuto di raccoglimento per ricordare sia la preside Parlagreco sia tutti i professori e gli alunni che sono ritornati alla casa del Padre. Il 40ennale si è concluso con un goliardico ed allegro brindisi di tutti partecipanti con l’auspicio di ripetere il raduno con tutte le sezioni e le specializzazioni.

Questi i compagni che hanno risposto presente all’appello. In piedi da sinistra: ing. Cucinotta, ing. Donato, Caterina Morabito, la preside Simonetta Di Prima, arch. Savarese, prof. Falvo D'urso, Pietro Crescenti, prof. Bassetti, Salvatore Mastronardo, Maurizio Campagna, Brancati Leone, Giuseppe Anastasi, Tirseo Parnasso, Pietro Villari.

Seduti, da sinistra: Mario Nevola, Giacomo Currò, Luigi Lisciandro, Riccardo Leonardi, Mario Marmino, Antonio Ruggeri, Biagio Patti, Attilio Bitto, Francesco Merlino, Agostino Perino.