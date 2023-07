Brolo, 78enne investito da un'auto nel centro cittadino. Trasportato con l'elisoccorso al Policlinico di Messina

Un 78enne di Brolo è stato trasferito al Policlinico di Messina a seguito di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi nel centro cittadino brolese, lungo la via Vittorio Emanuele III. L'uomo, che procedeva a piedi, è venuto a contatto con un'autovettura che transitava lungo la stessa statale 113, finendo pesantemente sul selciato.

All'arrivo dell'ambulanza l'uomo era tuttavia cosciente e le sue condizioni non sarebbero apparse particolarmente gravi, ma sono stati rilevati traumi agli arti inferiori ed escoriazioni in varie parti del corpo. I sanitari hanno quindi allertato l'elisoccorso che è atterrato al vicino campo sportivo di Brolo prelevando l'uomo e trasferendolo al Policlinico di Messina per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi utili a chiarire la dinamica dell'incidente, la Polizia locale di Brolo ed i mezzi del pronto intervento stradale per la rimozione del mezzo.