Messina, al "Minutoli-Quasimodo-Cuppari" non solo boom di iscritti: 31 centisti e 11 lodi

Anche l’Istituto d’istruzione “Minutoli” si conferma scuola d’eccellenza e i risultati conseguiti alla maturità ne sono la conferma: sono 31 i centisti 11 dei quali con lode, oltre a una buona media registrata all’esame, tornato quest’anno in modalità mista, fra alunne e alunni dei tre plessi (Minutoli, Quasimodo, Cuppari).

Inclusione, interdisciplinarità, apertura all’ascolto e alla cooperazione sono alcuni degli obiettivi, oggi pienamente raggiunti, che Piero La Tona si era prefissato 15 anni fa, all’inizio del suo mandato alla guida dell’Istituto; questi insieme al notevole incremento degli iscritti (si è passati da 900 a 1450) sono un motivo d’orgoglio per il dirigente, che si dichiara soddisfatto del lavoro svolto.

Un risultato di squadra legato all’impegno dei docenti (attualmente circa 300), capaci di instaurare una buona capacità relazionale con i giovani e con le famiglie che vedono la scuola, come spazio educativo nel quale i figli possono esprimersi al meglio, senza il timore di mostrare le proprie fragilità; in tal senso anche la dispersione scolastica, soprattutto quella esplicita, non ha registrato percentuali altissime (3-4%).

La varietà dell’offerta formativa e l’ampia progettualità hanno fatto sì che quest’Istituto non fosse più considerato secondario rispetto ai licei: “La nostra scuola offre molti sbocchi professionali, per questo i ragazzi la scelgono, consapevoli di poter mettere a frutto quanto appreso negli anni di studio”, spiega il dirigente. Tanti anche i percorsi d’inclusione pensati per valorizzare le potenzialità dei giovani, come i laboratori tematici e il progetto “Voliamo con lo sport”. Archiviati gli esami di maturità si pensa ora al nuovo anno scolastico che si aprirà all’insegna di tante novità, molte delle quali legate ai fondi del Pnrr: dopo la ristrutturazione della palestra del Quasimodo, è prevista la realizzazione di nuovi laboratori (uno di analisi dei liquidi al Cuppari e altri di scienze e del turismo al Minutoli e al Quasimodo).

Tra le chicche, un importante progetto di 300mila euro per la realizzazione di 43 aule innovative (distribuite sui tre plessi), tre delle quali immersive. Ai nastri di partenza anche i lavori di efficientamento energetico al Minutoli (con i fondi Pon Fesr) per la sostituzione degli infissi della palestra e la creazione di un impianto fotovoltaico.

Questo l’elenco dei centisti con lode: Andrea Di Pietro, Denise De Leo, Elisa Sangrigoli, Laura Sturniolo, Daria D’Urso, Luana Giardina, Andrea Giorgianni, Serena Pietropaolo, Alexandra Puleo, Ester Sturniolo, Davide Di Pietro. Ed ecco gli altri centisti: Antonio Centorrino, Teresa Maria Anastasi, Sharon Caruso, Adelina Cardamone, Caterina Pia De Francesco, Smeralda Gugliotta, Emanuele Campo, Gabriele Ceraolo, Francesco Minuto, Domenico Triglia, Desirè Magazzù, Francesco Emilio Licata, Simone Morabito, Marika Raffa, Fabiana Roma, Salvatore Croce, Emanuele De Marco, Tommaso Musumarra, Francesco Barresi, Francesco Bimo.