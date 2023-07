A Giardini, Francavilla e Leotjanni brilla la stella di 25 centisti al "Caminiti-Trimarchi"

Con gli ultimi esiti degli esami di Stato si chiude il cerchio all’Istituto superiore “Caminiti-Trimarchi”. Ai ventiquattro studenti “centisti” della sede centrale di Santa Teresa di Riva, distribuiti tra Licei classico e scientifico, se ne aggiungono altri venticinque che hanno ottenuto il voto massimo nei plessi distaccati di Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia e Letojanni, dove erano coinvolti complessivamente 106 studenti suddivisi in sette classi.

All’istituto superiore diretto da Manuela Raneri si attesta così a 49 il totale dei 100 alla Maturità 2023, con 13 lodi, mentre lo scorso anno i “centisti” erano stati 57 con 18 lodi. A Giardini Naxos i diplomati con il voto massimo sono stati 20: al Liceo scientifico, in 5A, 100 e lode per Noemi Barbiero e 100 per Emanuele Gentile, Luca Giuliano e Giada Pennisi; in 5B Leonardo Cannavò e Antonella Ferrante raggiungono il voto più alto con lode, mentre il 100 è stato assegnato a Lorenzo Coppolino, Andrea Fiumara e Mauro Pagano. Al Linguistico 100 per Maria Vittoria Bucolo, Elisabetta Cannizzaro, Elisa Casablanca e Valeria Lo Re della 5A, mentre le due centiste della 5B, Serena Muscò e Maria Ausilia Pagano, ottengono entrambe la lode; in 5C votazione di 100 e lode per Marzo Zaccone, 100 ad Alice Cacopardo, Mariachiara Caponetti, Martina La Torre ed Eleonora Taglialegne.

A Francavilla di Sicilia, nell’unica quinta del Liceo scientifico, ottengono il diploma con 100 e lode le studentesse Ambra Oliveri e Martina Puglisi e chiudono gli esami di Stato con 100 i compagni Mirko Di Pasqua e Ilaria Maugeri. Una sola classe alla maturità anche all’Istituto professionale per i servizi commerciali di Letojanni, dove tra i nove studenti di fine anno il 100 è stato assegnato a Irina Maria Alpida, mentre ha sfiorato il massimo Cristiano Ratone con 99.

In quest’ultima sede si è così concluso il ciclo di studi iniziato nel 2018, quando è stata formata la classe che ha consentito di tenere aperto il Professionale sul quale per alcuni anni erano calati i riflettori, tanto che l’ultima prima classe si era formata nel 2013; quest’anno le classi attive sono state quattro (prima, seconda, terza e quinta) e l’auspicio è che la sede letojannese possa continuare a crescere.